Covid, dal 1 ottobre niente mascherine su treni, bus e navi: ecco dove restano obbligatorie

Pochi giorni per l’addio alle restrizioni anti-Covid. Da sabato, 1 ottobre, non saranno più obbligatorie le mascherine sugli autobus, nella metropolitana, sui treni, negli ospedali e negli ambulatori medici. L’obbligo scade domani 30 settembre. Ma si tratta di una nuova misura che non esclude ancora alcuni luoghi… vediamo quali.

Dove bisogna mettere la mascherina

Bisognerà aspettare il 31 ottobre perché anche sul posto di lavoro vengano eliminate le misure contro il Coronavirus. Solo in quella data i lavoratori non saranno più tenuti all’uso delle mascherine e a misurare la temperatura.

Si allentano sempre più quindi le misure atte a contenere la diffusione del virus che ci ha tenuti col fiato sospeso. Sembra che il ministero della Salute ritenga sia arrivato il momento per compiere un altro passo verso la normalità.

Green pass fino alla fine dell’anno ecco dove

Anche se resta una restrizione che continuerà ad accompagnarci fino alla fine del 2022 e cioè l’uso del green pass negli ospedali e non solo per gli operatori sanitari impiegati presso i presidi ospedalieri, ma anche per visitatori e ricoverati. Una limitazione che dovrebbe restare in vigora anche per le Residenze sanitarie per anziani a tutela degli ospiti. La regola dovrebbe stabilire la necessità di sottoporsi a tampone prima di accedere in una qualsiasi struttura sanitaria.