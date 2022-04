Covid, oggi nel Lazio 3.780 nuovi casi, salgono i ricoveri. D’Amato: ‘Si parte con la quarta dose di vaccino’

Da una parte i casi in diminuzione rispetto alla giornata di ieri, dall’altra il numero dei ricoveri che sale. E la campagna di vaccinazione che corre nel Lazio, dove da, l’unico modo al momento per sconfiggere il virus (e tutte le sue varianti). Nelle ultime 24 ore sul territorio, su un totale di 25.828, si sono registrati, mentre 15 sono i decessi, 5.460 i guariti, 1.199 i ricoveri (con un incremento di 54 pazienti in più). Restano stabili le terapie intensive e i casi a Roma città, come fa sapere D’Amato, sono a quota 2.216.

Da domani nel Lazio, come ha fatto sapere l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, partiranno le prime somministrazioni della quarta dose di vaccino. Il via verrà dato a Rieti, poi si proseguirà in tutte le Asl del territorio. Ma come prenotare? Si potranno seguire le modalità di sempre, sul portale di Salute Lazio, oppure basterà rivolgersi al medico di medicina generale o alla farmacie. Ricordiamo la vaccinazione, almeno per il momento, è rivolta agli over 80 e agli over 60, che rientrano nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ma c’è di più. Chi è stato positivo dopo la terza dose è esentato dal nuovo richiamo.