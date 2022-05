Covid, oggi nel Lazio 3278 nuovi casi e 4 decessi: rapporto al 13,4%

Continua il monitoraggio dei casi Covid su tutto il territorio, per seguire l’andamento dell’epidemia soprattutto ora che altre questioni ed altre crisi attanagliano il mondo in generale, ed il nostro Paese in particolare. Soprattutto la crisi energetica, che negli ultimi mesi sta continuando a far riverberare i suoi effetti su prezzi e caro vita. Ecco i dati per la giornata di o