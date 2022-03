Covid, oggi nel Lazio 4.405 nuovi casi positivi e 14 decessi: i dati aggiornati

D’Amato: ”Nel Lazio su 8.561 tamponi molecolari e 22.008 antigenici per un totale di 30.569 test, si registrano oggi 4.405 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 3.008 rispetto a ieri), con 2.269 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 14 decessi (piu’ 7 rispetto a ieri) e 6.190 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.069 (piu’ 51 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 76 (piu’ 1 rispetto a ieri)”. Sono queste le parole della comunicazione di oggi da parte dell’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. La curva è ancora sotto controllo, non c’è pericolo di impennate al momento, ma bisogna continuare a monitorare la situazione giorno per giorni, soprattutto in vista della fine imminente dello stato di emergenza.

Leggi anche: Roma, il sindaco Gualtieri positivo al Covid: «Spero di tornare presto in Campidoglio»

Il report dalla Regione Lazio

E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,4 per cento“, spiega l’assessore D’Amato.

Il bollettino dalle Asl sul territorio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 847 3 Asl Roma 2 709 2 Asl Roma 3 713 1 Asl Roma 4 214 1 Asl Roma 5 468 1 Asl Roma 6 441 1 Latina 446 4 Rieti 126 0 Viterbo 143 0 Frosinone 298 1