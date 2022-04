Covid, oggi nel Lazio 6.849 nuovi casi positivi e 8 decessi: ”Casi ancora in calo”

Covid, Lazio. I casi sono ancora in calo e la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Tuttavia, non è un buon motivo per abbassare la guarda, così come ci viene ricordato anche dal Ministero della Salute continuamente. A maggior ragione se, con la guerra, il trend mediatico ha completamente tolto il Covid dalle notizie principali. Ecco i dati aggiornati ed il bollettino delle Asl per la giornata di oggi, venerdì 8 aprile 2022.

Le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amanto per oggi 8 aprile

”Oggi nel Lazio su 9.546 tamponi molecolari e 37.546 tamponi antigenici per un totale di 47.092 tamponi, si registrano 6.849 nuovi casi positivi (-742), sono 8 i decessi (-7), 1.164 i ricoverati (+9), 72 le terapie intensive (-4) e +7.352 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 3.628”. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato.

I numeri dalle Asl del territorio