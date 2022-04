Covid, oggi nel Lazio 6.894 nuovi contagi. D’Amato: ‘Quarta dose fondamentale per evitare complicazioni’

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.340 0 Asl Roma 2 1.154 2 Asl Roma 3 957 1 Asl Roma 4 401 0 Asl Roma 5 678 0 Asl Roma 6 673 1 Latina 755 1 Rieti 190 0 Viterbo 269 0 Frosinone 457 2

La quarta dose di vaccino nel Lazio

Sono ancora aperte le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione della quarta dose di vaccino. Chi vuole e rientra nelle fasce interessate (over 80 e over 60 con fragilità) può consultare il sito ufficiale o rivolgersi al medico di medicina generale o alle farmacie. Come ha fatto sapere D’Amato, la quarta dose è fondamentale per gli anziani, è importantissima per evitare complicazioni e criticità, quindi l’appello è rivolto a tutti quelli che possono sottoporsi al richiamo.

La situazione aggiornata dei vaccini

Attualmente, nel Lazio è stata superata quota 13 milioni e 400 mila vaccini complessivi: superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica, quella che va dai 5 agli 11 anni, invece, sono oltre 147 mila i bimbi che hanno ricevuto la prima dose.