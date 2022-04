Covid, oggi nel Lazio 6.947 nuovi casi e 13 morti. D’Amato: ‘Al via la quarta dose di vaccino’

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.388 2 Asl Roma 2 1.131 2 Asl Roma 3 1.022 1 Asl Roma 4 327 0 Asl Roma 5 633 0 Asl Roma 6 750 4 Latina 744 1 Rieti 184 0 Viterbo 271 2 Frosinone 497 0

La quarta dose di vaccino nel Lazio: come prenotare

Nel Lazio, come ha dichiarato il responsabile alla Sanità D’Amato, sono state già effettuate le prime 4 mila prenotazioni per la quarta dose di vaccino, che ricordiamo essere indirizzata agli over 80. Sono, invece, oltre 10.000 le somministrazioni del richiamo effettuate ai pazienti fragili, quelli che hanno dai 60 ai 79 anni. Le prenotazioni restano aperte: basterà collegarsi sul portale Salute Lazio oppure contattare il medico di medicina generale. Un’altra strada che si può percorrere, invece, è quella di rivolgersi alle farmacie.

La somministrazione della quarta dose è rivolta agli over 80 e agli over 60 (solo quelli considerati fragili). Chi è stato positivo al virus dopo la terza dose, almeno per il momento, è esentato dal richiamo