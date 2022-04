Covid, oggi nel Lazio oltre 8.000 casi e 17 morti: salgono i ricoveri

Oggi nel Lazio su un totale di 46.696 tamponi, si sono registrati 8.202 nuovi casi positivi. Sembrerebbe che rispetto a ieri la situazione sia cambiata. Tuttavia i decessi per Covid sono 17, i ricoveri sono aumentati circa del 24%, 1.175 i ricoverati. Come dichiara D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5% e i casi a Roma sono a quota 4.272.

Il bollettino delle Asl nel Lazio oggi 21 Aprile 2022

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.693 3 Asl Roma 2 1.495 2 Asl Roma 3 1.084 2 Asl Roma 4 476 1 Asl Roma 5 676 2 Asl Roma 6 770 4 Latina 828 2 Rieti 287 0 Viterbo 337 1 Frosinone 556 0

La quarta dose di vaccino nel Lazio

Le prenotazioni per la quarta dose di vaccino sono ancora aperte. La dose dovrà essere somministrata agli over 80 e gli over 60 rientranti nelle categorie di fragilità individuale dal Ministero. Le modalità per prenotarsi sono semplici. Basta andare nel portale Salute Lazio o rivolgersi ai medici di medicina generale o alle farmacie.