Covid: oggi nel Lazio poco più di 4000 contagi, la metà a Roma

Covid nel Lazio. Anche oggi, domenica 1 maggio, prosegue il monitoraggio dei casi di Coronavirus nella nostra Regione grazie al consueto bollettino emanato da Salute Lazio. La situazione è sempre più in fase di miglioramento, con ben 1.373 casi positivi in meno rispetto a ieri. Calano anche i decessi, che sono in tutto 5, mentre restano stabili le terapie intensive. Ma ecco le parole dell’Assessore alla Sanità.

Le parole dell’Assessore Alessio D’amato

“Oggi nel Lazio su un totale di 30.144 tamponi, si registrano 4.133 nuovi casi positivi (-1.373), sono 5 i decessi (-5), 1.127 i ricoverati (-17), 62 le terapie intensive (=) e +5.063 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.107“. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato rivolge poi gli auguri per la festa dei Lavoratori. “Buon 1° maggio a tutti! La festa dei lavoratori va celebrata in nome di tutte quelle persone che hanno combattuto per ottenere condizioni di lavoro migliori e per difendere il diritto al lavoro. Tuttavia, il primo maggio non tutti fanno festa, per questo, il mio pensiero va a tutte le operatrici e gli operatori sanitari, medici e infermieri, oss, che, senza sosta e oltre ogni ricorrenza e festività, dedicano la loro vita all’assistenza e alla cura del prossimo. A voi va il mio pensiero e la mia gratitudine”.

Covid nel Lazio: ecco i numeri di oggi 1° Maggio

Nuovi contagi: 4.133 (ieri 5.506, domenica scorsa 5.985.)

I numeri dalle Asl del territorio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 816 3 Asl Roma 2 640 0 Asl Roma 3 651 0 Asl Roma 4 227 0 Asl Roma 5 351 0 Asl Roma 6 378 0 Latina 435 0 Rieti 174 0 Viterbo 159 0 Frosinone 302 2