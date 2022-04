Covid, oggi nel Lazio salgono i positivi e i ricoveri. Il bollettino delle Asl

Salgono i casi positivi nel Lazio, ma aumentano anche i tamponi rispetto alla giornata di ieri, che erano un terzo rispetto a quelli di sempre. Nelle ultime 24 ore, su un totale di 19.619 test, si sono registrati 2.740 nuovi contagi, con un incremento di 754 pazienti in più. In salita i decessi, che sono 13, e i ricoveri, che sono 1.174, in lieve amento (di 4 posti letto in più) anche le terapie intensive, mentre i guariti sono 2.897. Come ha fatto sapere D’Amato, i casi a Roma città sono a quota 1.472, mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 13.9%.

Il bollettino delle Asl nel Lazio oggi 19 aprile 2022

Vediamo nel dettaglio la situazione delle Asl del Lazio, con il bollettino aggiornato: