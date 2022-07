Covid, salgono i casi e i ricoveri nel Lazio: oltre 10.000 nuovi contagi

Prima i casi che sembravano in calo, poi di nuovo l’aumento di positivi. Oggi nel Lazio, infatti, si sono registrati oltre 10.000 nuovi contagi (ieri ne erano 3708), ma sono in aumento anche i ricoveri. A dimostrazione, purtroppo, che la variante Omicron 5 continua a circolare e a diffondersi, talmente tanto che gli esperti continuano a ribadire l’importanza del vaccino e della quarta dose per chi può farla.

I casi di oggi nel Lazio

Ecco, nel dettaglio, i dati di oggi nel Lazio:

10219 nuovi contagi

+16 ricoverati

terapie intensive stabili

+4716 cittadini in isolamento

9 morti

5478 guariti

Il bollettino aggiornato

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.449 0 Asl Roma 2 1.574 4 Asl Roma 3 1.337 0 Asl Roma 4 378 0 Asl Roma 5 873 0 Asl Roma 6 961 1 Latina 1.627 0 Rieti 273 0 Viterbo 566 4 Frosinone 1-181 0

Come ha fatto sapere D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,8%, mentre i casi a Roma città sono a quota 4.360. Nonostante ci sia un aumento rispetto a ieri, i casi nel Lazio sono in frenata: oggi, infatti, si registrano -3000 contagi rispetto a martedì della scorsa settimana.