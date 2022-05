Covid, salgono i casi nel Lazio: oggi 4.111 nuovi contagi, rapporto positivi-tamponi all’11,8%

Salgono, rispetto alla giornata di ieri, i casi positivi nel Lazio: oggi sono 4.111 i nuovi contagi, 8 i decessi e 800 i ricoverati. E ancora, 53 le terapie intensive occupate, mentre sono oltre 5.000, esattamente 5.421, i pazienti guariti. Come ha fatto sapere l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è all’11,8%, mentre i casi a Roma città sono a quota 2.085.

Il bollettino di oggi delle Asl nel Lazio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 834 1 Asl Roma 2 697 1 Asl Roma 3 554 2 Asl Roma 4 180 0 Asl Roma 5 380 0 Asl Roma 6 365 0 Latina 426 0 Rieti 117 0 Viterbo 165 2 Frosinone 393 2

La quarta dose nel Lazio: come prenotare

Continua, invece, la campagna vaccinale nel Lazio con la somministrazione della quarta dose, che resta rivolta agli over 80 e agli over 60 che rientrano nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Come ha specificato il responsabile alla Sanità, chi è stato positivo dopo la terza dose, almeno per il momento, è esentato dal nuovo richiamo. Chi vuole e può, per prenotarsi ha diverse modalità: