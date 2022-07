Covid, scendono i casi nel Lazio, ma aumentano i ricoveri: i dati di oggi

Sono in calo (fortunatamente) i casi positivi nel Lazio ma, stando ai dati di oggi, i ricoveri sono in aumento (con un incremento di 34 posti letto occupati rispetto a ieri). La variante Omicron 5 continua a circolare in Italia e l’appello degli esperti è sempre lo stesso: vaccinarsi e fare, ovviamente chi può, la quarta dose, che resta l’unica ‘arma’ per sconfiggere il virus (e le sue mutazioni).

I dati Covid nel Lazio di domenica 17 luglio 2022

Ecco, nel dettaglio, i dati di oggi nel Lazio:

6877 nuovi casi (la scorsa domenica ne erano 9547)

+34 ricoveri

-1 terapia intensiva

8 morti

I numeri dalle Asl

Questi i dati dalle Asl registrati oggi, domenica 10 luglio.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.080 2 Asl Roma 2 1.106 2 Asl Roma 3 1.084 0 Asl Roma 4 366 0 Asl Roma 5 580 2 Asl Roma 6 590 1 Latina 750 1 Rieti 236 0 Viterbo 316 0 Frosinone 769 0

Come prenotare la quarta dose di vaccino

Intanto, continua la campagna vaccinale nel Lazio indirizzata agli over 60 o i pazienti con fragilità, che ora possono vaccinarsi, fare quindi il secondo richiamo. Molte le modalità per la prenotazione: