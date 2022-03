Covid, Speranza: ''Chiudiamo lo stato di emergenza''. Green Pass, obbligo vaccinale e quarantene, cosa cambia?

Fine dello Stato di Emergenza. Il 31 marzo 2022 finirà lo stato di emergenza, ormai la decisione è inequivocabile e il consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi lo ha confermato: la riapertura è vicina, ma bisogna continuamente osservare l’evoluzione della curva epidemica e in caso adattarsi ai cambiamenti. Ma attualmente la volontà è quella di mantenere i provvedimenti che il Governo ha già deciso e rettificato anche oggi: ”Chiudiamo lo stato di emergenza” dice il Ministro Speranza. ”Le funzioni del Commissario straordinario e tutte le misure straordinarie andranno ad essere competenza ordinaria del ministero della salute”.

Le parole del Presidente Draghi

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato, in chiusura della sua apertura, ancora una volta come la campagna di vaccinazione italiana sia stata una delle più significative al mondo, con il 91,3% con prima dose e 89,6% per seconda dose ad oggi: ”80.000 decessi evitati nel solo 2021 grazie ai vaccini”. E’ grazie alle vaccinazioni, dunque, combinate agli strumenti secondari di prevenzione che fungono da scudo contro il virus, che è possibile mantenere la promessa della fine dello stato di emergenza. Poi, ha voluto ringraziare anche il Governo precedente per gli sforzi compiuti davanti ad una situazione critica, e gli italiani stessi. Draghi ha detto: ”Di solito noi italiani veniamo tacciati all’estero di essere muniti di uno scarso senso civico. Non è assolutamente vero. E questa situazione critica lo ha ampiamente dimostrato”.

Covid: cosa cambia nelle prossime settimane

”Superiamo definitivamente il sistema dei colori”, esordisce Speranza nel suo intervento. Poi continua: ”Continueremo il monitoraggio, ma non sarà più connesso alle ordinanze e si supererà anche il modello a colori. Superiamo anche le quarantene per contatto, e resterà in isolamento solamente chi è positivo al virus. La questione è importante soprattutto per le scuole: in caso di positività, andrà a casa solamente chi è positivo, tutti gli altri rimarranno a scuola.”

Obbligo vaccinale: cosa cambia

”Per quanto riguarda invece, l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, i sanitari delle RSA, personale sanitario e operatori scolastici continueranno ad osservare l’obbligo di vaccinazione, ma con alcuni cambiamenti. La sospensione dal lavoro in caso di mancata vaccinazione, non ci sarà più per la maggior parte delle categorie lavorative. Per gli over 50 di queste categorie basterà il Green Pass base. Invece, la sospensione dal lavoro resterà solamente per una fascia: il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere ed RSA, con obbligo prolungato fino al 31 dicembre 2022”. In altre parole, tutto rimane invariato solamente per quelle categorie di lavoratori che si trovano ad operare in contesti ad alto rischio, come appunto gli ospedali e le strutture sanitarie.

Mascherine

‘‘Sulle mascherine, confermiamo l’impianto esistente fino al 30 aprile: mascherine non obbligatorie all’aperto, mentre restano obbligatorie al chiuso con FFP2 nei luoghi a rischio. Infine, ci avviamo anche per la strada verso il superamento del Green Pass: dal 1 aprile verrà abolito per i luoghi all’aperto, mentre dal 1 maggio anche nei luoghi al chiuso”.