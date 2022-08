Covid, un guarito su otto ha sintomi a lungo termine: ecco di cosa si tratta

Covid, “Un guarito su otto ha sintomi a lungo termine”, questa l’ultima stima, la più affidabile, pubblicata su The Lancet. Si parla spesso di Long Covid, quindi di tutti quei sintomi che permangono o che sono conseguenze del virus. Sintomi che colpiscono non solo il fisico ma anche, e soprattutto, la mente.

Lo studio olandese

La ricerca è stata fatta da scienziati olandesi che hanno potuto appurare che, appunto, sono tantissimi i pazienti, guariti, che manifestano ancora sintomi legati al Covid. Tra i tanti, parliamo di quelli più comuni come perdita di gusto e olfatto, mal di ossa, spossatezza, dolore ai muscoli e difficoltà respiratorie. Ma parliamo anche di cose più complesse a livello mentale. Parliamo, ancora, di ansia depressione e stati confusionali della mente.

“Studiando i sintomi in un gruppo di controllo non infetto e nelle persone sia prima che dopo l’infezione da Sars-CoV-2, siamo stati in grado di spiegare i sintomi che potrebbero essere stati il risultato di aspetti di salute legati al ‘mal di pandemia’, come lo stress causato da restrizioni e incertezza”, ha spiegato Aranka Ballering, autrice dello studio.

Si parla, inoltre, di sintomi che possono durare anche 2 anni. Sintomi comuni post infezione ma che devono essere comunque tenuti sotto controllo. “Il 21,4% degli adulti che ha avuto il coronavirus, ha manifestato almeno un nuovo sintomo, o una complicazione di questo“.