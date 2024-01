Crack, il ritorno della droga killer nelle piazze di spaccio di Roma

Da diversi mesi, il crack torna come la droga più richiesta dai tossicodipendenti all’interno delle piazze di spaccio di Roma.

Tra i fenomeni per nulla positivi con cui si apre il 2024, c’è quello legato al ritorno del crack nelle piazze di spaccio di Roma. A dircelo, in un lungo approfondimento su Il Corriere della Sera, è Don Antonio Coluccia, qualcuno che conosce realmente la criminalità organizzata romana e soprattutto il mercato delle sostanze stupefacenti nella Capitale, in quanto quotidianamente cerca di combattere questi fenomeni con il proprio impegno religioso e civico.

Il crack ritorna nelle piazze di spaccio di Roma

La droga sta tornando tra le sostanze di punta in Italia, arrivando adesso anche ai giovani della Capitale grazie ai dei costi molto passi per accaparrarsi le dosi. A seconda del quartiere, i prezzi oscilano tra i 5 e i 20 euro a dose, in un prodotto che paradossalmente oggi è alla portata di qualunque tossicodipendente o giovane incosciente. Infatti, come nei territori delle periferie romane, i tossicodipendenti riesco a trovare i soldi per il crack anche con pochi spicci che magari racimolano con delle false elemosine in giro per strada.

I prezzi del crack nei quartieri di Roma

Come tutti i prodotti, più la qualità è alta e più il crack costerà nella piazza di spaccia. I numerosi clan attivi nella Capitale però, per arrivare a quanti più clienti possibile, hanno creato delle vere e proprie tariffe per vendere dosi anche ai consumatori di droga senza grosse possibilità economiche. Ovvio che una dose di crack presa ad appena 5 euro, significa nel pratico utilizzare un prodotto composto di cocaina a bassa qualità e che potrebbe essere ancora più letale in confronto ad analoghe droghe di migliore qualità.

I giovani si avvicinano alla droga per trovare euforia ed energia

In scene da Amore tossico, il crack torna a essere la droga alla portata del popolo. Tra i consumatori, l’allarme principale arriva dai giovani: parliamo di quei ragazzi che nella sostanza cercano – ingenuamente – la soluzione a momenti di depressione, euforia per fare serata con gli amici o addirittura energie per mantenere elevate le attività lungo tutto l’arco della giornata. Non contano però come gli effetti possono essere immediati e devastanti sul loro corpo, con fasi d’ansia e depressione che sono solo gli effetti meno distruttivi sugli abituali consumatori di questa droga. Infatti, il grosso della faccenda dipende dai grandi problemi in cui ragazzi e non vanno incontro con il consumo di questa sostanza: la dipendenza, le psicosi, gli stati mentali paranoici, aggressività verso se stessi e gli altri, il deterioramento della propria salute psico-fisica.