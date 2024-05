Crolla il palco durante il comizio: 9 morti, tra le vittime un bambino. Lo spaventoso momento dell’incidente | VIDEO

Tragedia ieri sera nel corso di un comizio elettorale. Il palco improvvisamente è venuto giù travolgendo la folla. Pesantissimo il bilancio secondo le prime informazioni disponibili: almeno 9 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti. Cosa è successo.

E’ salito sul palco, ed ha svolto come da programma il suo intervento elettorale. Poi però è accaduto l’impensabile: la struttura ha collassato improvvisamente cadendo sulla folla accorsa per l’evento. Secondo le prime stime fornite dai media locali il bilancio sarebbe di almeno 9 morti e 50 feriti. Tra le vittime, purtroppo, ci sarebbe anche un bambino.

Crolla il palco durante il comizio elettorale in Messico: la tragedia

L’appuntamento in vista delle elezioni vedeva protagonista il candidato presidenziale di centrosinistra Jorge Alvarez Maynez, nello Stato messicano settentrionale di Nuevo Leon. Per quanto riguarda il bilancio dell’incidente, dovuto sembrerebbe ad una violenta raffica di vento, la stima delle vittime e dei feriti è stata fornita dalla BBC. Il candidato Maynez è rimasto illeso dal crollo mentre altri membri del suo staff sarebbero rimasti feriti.

Le immagini

In rete hanno iniziato a circolare stamattina diverse immagini in merito a quanto avvenuto. Nei frame dei video si vedono gli ospiti sul palco sorridere e concludere i propri interventi. Pochi istanti dopo qualcuno si accorge che la struttura alle spalle inizia a muoversi pericolosamente e cadere giù rapidamente. La sequenza si fa più confusa mentre i presenti fuggono via terrorizzati e in preda al panico.

In questo video su “X” si vede il momento esatto del crollo: https://x.com/porktendencia/status/1793480112689778763/video/1. La stessa scena è ripresa anche da un’altra angolazione: le persone sul palco applaudono, ci sono sorrisi, prima che choc e paura prendano il sopravvento. Il palco crolla e travolge tutti i presenti. Adesso dovranno essere le forze dell’ordine a ricostruire e a spiegare quanto successo.