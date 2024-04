Roma, crollato un albero a Policlinico: danni alle auto e traffico in tilt

L’arbusto ha danneggiato diverse auto e motorini lungo la via.

Rallentamenti a Roma in zona Policlinico, dove questo pomeriggio è crollato un albero sulla carreggiata. L’arbusto, di grosse dimensioni, ha complicato la viabilità nei pressi dell’ospedale Umberto I, con rallentamenti e danni ai veicoli circostanti.

A partire dalle ore 18.15, diverse le macchine e i motocicli danneggiati dal crollo. Quattro auto e due motorini parcheggiati in zona sarebbero infatti stati colpiti, mentre sembra che nessun pedone sia rimasto ferito dallo schianto. Sul posto sono presenti due pattuglie del II Gruppo Sapienza, che stanno valutando l’entità dei danni e come far defluire il traffico in zona, provocato dalla temporanea chiusura della carreggiata. Gli agenti stanno procedendo ai rilievi dei danni sui veicoli in sosta, la carreggiata rimane percorribile, sebbene ci siano dei rallentamenti. Sul posto anche personale del Servizio Giardini.