Crollo improvviso a Roma, collassa il ponte sopra l’A1 durante la demolizione

Crollo di un ponte sopra l’A1 a Roma: la struttura stava subendo degli interventi da parte dei tecnici per la demolizione

Un incidente drammatico ha scosso la notte tra sabato e domenica sulla D19 Diramazione Roma sud dell’A1 Milano-Napoli. Durante i lavori di demolizione del vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova, l’impalcato ha ceduto improvvisamente, occupando interamente il piano autostradale sottostante. Fortunatamente, il tratto era stato chiuso al traffico per consentire le operazioni, evitando così una possibile tragedia.

Il crollo del ponte in demolizione a Roma

Come spiega Il Corriere della Sera, le cause del crollo sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte, mentre due gru erano al lavoro per demolire il cavalcavia. Non è ancora chiaro se il cedimento sia stato causato da un errore umano, da un problema strutturale o da altri fattori. Le indagini sono in corso per determinare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.

Anas è intervenuta tempestivamente per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità. Le operazioni sono ancora in corso e si prevede che il tratto autostradale possa essere riaperto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre. Nel frattempo, sono stati predisposti percorsi alternativi per evitare disagi agli automobilisti.

Il momentaneo cambio della viabilità

Per chi proviene da Roma-Gra, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D19 attraverso lo svincolo di Torrenova. Per chi proviene dalla A1, dopo l’uscita obbligatoria a Torrenova, si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria in direzione Roma-Gra o, in alternativa, di proseguire lungo la A24 per utilizzare la barriera di Roma Est. Aggiornamenti costanti sulla situazione della viabilità sono disponibili su diversi canali, tra cui radio, televisione, app e siti web. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il call center viabilità Muovy al numero 803.111.