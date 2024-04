Da Cinecittà World a Magicland, cosa fare il 25 aprile e il 1 maggio nei parchi divertimento di Roma e nel Lazio

Il ponte di primavera a dimensione di grandi e piccini: cosa fare se avete bimbi o siete in famiglia dal 25 aprile al 1° maggio.

Se durante il ponte di primavera rimarrete a Roma o nel Lazio e non avete voglia di gite fuoriporta con i vostri bambini, sappiate che potrete comunque divertirvi insieme a loro in uno dei tanti parchi divertimenti in città o alle porte della Capitale. Sono tantissime infatti le promozioni e gli appuntamenti pensati per grandi e piccini in concomitanza con questa settimana di riposo e ferie, da vivere con la vostra famiglia e i più piccini all’insegna del divertimento.

Parco Magicland

Il Parco Magicland di Valmontone rimarrà aperto il 25 aprile e il 1 maggio, dalle ore 10 alle 18, permettendovi di vivere il divertimento grazie allo spettacolo “Magic Bubble Show” al Gran Teatro Alberto Sordi dentro al parco. Maggiori info qui.

Bioparco di Roma

Anche il Bioparco rimarrà aperto durante il 25 aprile e il 1° maggio osservando come orario 9.30-19. Chiusura biglietterie e ultimo ingresso consentito 1h prima dell’orario di chiusura del parco. Il parco è aperto tutti i giorni dell’ anno tranne il 25 dicembre, maggiori info qui.

Luneur

Apertoi il 25 aprile e il 1° maggio dalle 10 alle 19, Luneur promette per queste due date un appuntamento speciale, dedicato a una delle favole più belle di tutti i tempi.

La favola del Mago di Oz è una delle più straordinarie favole moderne, capace di incantare ancora oggi, raccontando di un paese lontano e magico, dove persone, streghe e maghi, convivono per meravigliare e divertire attraverso le fantastiche avventure di Dorothy, lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, il Leone Codardo e il cagnolino Toto. L’appuntamento è nei giorni 22-23-24-25-29-30 aprile e 1° maggio, alle ore 12:00, 16:00 e 17:30. E poi giostre, giochi, il colorato servizio Truccabimbi ed un divertimento unico, vi aspettano al Luneur Park! Maggiori info qui.

Zoomarine

Il 1° maggio oltre a trascorrere una bella giornata in compagnia dei meravigliosi e simpaticissimi animali, potrete assistere allo show dei tuffatori e al live show di Topo Gigio, oppure partecipare al Fantasy Show, una compagnia di artisti professionisti con uno spettacolo davvero fantastico.

A primavera ci vuole la magia della danza con i suoi colori che riempiono le strade di divertimento e a Zoomarine ci saranno giocolieri, danzatori, trampolieri e tantissima follia. Ad attendervi il 1° maggio spettacoli “Follie di primavera” e “Fantasy show”.

Roma World e Cinecittà World

Il 1° maggio c’è un appuntamento speciale nei Parchi di Cinecittà World e Roma World. In occasione della festa dei lavoratori, è prevista una giornata di divertimento nei due Parchi tra attrazioni, spettacoli e tanto divertimento a Cinecittà World o tra animali, natura e svago a Roma World. I Parchi diventano luoghi ancora più magici, dove gli spettacoli più emozionanti incontrano momenti di relax e gusto. Gusto, che la farà da padrone con i Pacchetti Parco + Pranzo fuori porta del 1° Maggio. Maggiori info qui.

Oasi Park

Il parco per i più piccini, sito in zona Tuscolana (altezza Lucio Sestio) rimarrà aperto con orario continuato dalle ore 9.30 alle 20. Maggiori info qui.

Il Fantastico Mondo del Fantastico

Il castello di Lunghezza sarà aperto sia il 25 aprile sia il 1 maggio dalle ore 10 fino alle 19, con un’offerta ingresso solo online a un prezzo vantaggioso. Maggiori info qui.

Parco Avventura di Fregene

Aperto sia il 25 aprile sia il 1° maggio dalle ore 10 al tramonto, l’ingresso è gratuito, si pagano solo le attività. Maggiori info qui.