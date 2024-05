Da Napoli per comprare la droga dal pregiudicato: continuava a spacciare anche dai domiciliari

Continua a spacciare droga nonostante gli arresti domiciliari: arrestato pusher nel Comune di Santi Cosma e Damiano, a Latina.

Si aggrava la posizione di un uomo agli arresti domiciliari nella Provincia di Latina, colto in flagrante mentre vendeva della droga a due persone di Napoli. Il soggetto aveva continuato l’attività di spaccio nella zona pontina nonostante la pena, in un fermo che oltretutto non aveva bloccato i suoi rapporti con tossicodipendenti del suo quadrante pontino o addirittura personalità legate alla criminalità campana.

Vende la droga a due cittadini di Napoli

I clienti erano partiti da Napoli per acquistare la droga dello spacciatore, che stava scontando gli arresti domiciliari per reati di droga nella sua casa nel Comune di Santi Cosma e Damiano. Quasi un’ora di automobile, con i due soggetti che hanno percorso più di 80 chilometri in automobile per raggiungere il pusher e provare le sostanze stupefacenti di cui era in possesso. Un viaggio lungo che, probabilmente, serviva anche per parlare della gestione delle piazze di spaccio nella zona Pontina.

Il nuovo fermo dello spacciatore

Lo spacciatore aveva continuato la propria attività criminale nonostante gli arresti domiciliari, come avevano dimostrato i pedinamenti effettuati dai Carabinieri negli ultimi mesi. Al momento della cessione della sostanza stupefacente, i militari dell’Arma hanno fatto irruzione dentro l’abitazione e visto la scena che si stava svolgendo. La situazione ha portato a un nuovo arresto dell’uomo, un 60enne residente nel Comune di Santi Cosma e Damiano.

Le prove raccolte dalle indagini dei Carabinieri, hanno ulteriormente aggravato la posizione del pusher: il soggetto era già stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di un’arma clandestina. Il giudice, vedendo l’evolversi dei problemi con la giustizia da parte dell’uomo, ha deciso di revocare gli arresti domiciliari: nelle scorse ore il pusher è stato trasferito presso il Carcere di Cassino, dove sconterà il resto della sua pena oltre il periodo maturato con quest’ultima vicenda di droga nella zona pontina.