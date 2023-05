“Dacci i soldi o ti ammazziamo”, ladri irrompono in casa di un disabile e lo derubano: arrestati 2 fratelli a Guidonia

Hanno deciso di colpire nel loro stesso quartiere, prendendo di mira una persona residente a Guidonia. La vittima, un uomo di 48 anni con disabilità, come immaginabile è risultato indifeso davanti all’aggressione dei due ladri. Malviventi che prima hanno fatto irruzione a casa sua, poi gli hanno estorto denaro minacciando con un’arma. Prima di denunciare l’episodio, all’uomo non è rimasto altro che assecondare quei criminali e consegnargli quei pochi soldi di pensione civile che teneva nel portafoglio.

Il disabile derubato nella sua casa a Guidonia

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di due fratelli di 25 e 27 anni, poiché gravemente indiziati di aver perpetrato una rapina lo scorso 3 marzo 2023. I due fratelli, residenti nel quartiere di Collefiorito di Guidonia, sono indagati di aver perpetrato una rapina in danno di un 48enne disabile, anch’egli residente nello stesso quartiere. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i due, dopo aver fatto irruzione nella casa dell’uomo, lo avrebbero costretto sotto minaccia di un’arma, a consegnare i pochi soldi che quest’ultimo aveva con sé.

L’arresto dei due fratelli

L’attività dei Carabinieri di Guidonia Montecelio, subito intervenuti a rapina consumata, è stata condotta con metodologie di indagine classiche, basate sull’approfondita conoscenza del territorio da parte del personale operante. I molteplici elementi indiziari raccolti dalla polizia giudiziaria a carico degli indagati, pienamente condivisi con il Pubblico Ministero, ha permesso alla Procura di Tivoli di richiedere ed ottenere dal GIP del Tribunale, l’emissione della misura cautelare in carcere a carico di entrambi, misura eseguita nella giornata di ieri dai Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio.

Persone disabili in balia della criminalità

I due fratelli sono stati tratti in arresto in esecuzione del provvedimento restrittivo e tradotti presso un istituto penitenziario a disposizione dell’A.G. di Tivoli. L’episodio, almeno nella Provincia di Roma, risulta essere una degna fotografia della situazione in cui versano troppe persone disabili all’interno del territorio, ritrovandosi in balia di malviventi e incapaci di opporsi per la loro situazione fisica.