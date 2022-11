Dagli attori agli addetti alle attrazioni tematiche: Zoomarine cerca personale, ecco come candidarsi

Cercate lavoro, anche se solo per il periodo natalizio? Volete fare un’esperienza particolare per arricchire il vostro curriculum?Zoomarine, il parco divertimenti di Torvaianica, in provincia di Roma, in vista delle straordinarie aperture natalizie e del villaggio di Babbo Natale che dal 3 Dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 riserveranno un’esperienza unica per tutta la famiglia in un’atmosfera da favola, è alla ricerca delle seguenti figure professionali:

Profilo: Addetti all’accoglienza negli stadi

Requisiti richiesti: Diploma di scuola superiore, precedente esperienza come steward nella gestione del pubblico durante grandi eventi, buona conoscenza della lingua inglese, forte propensione ai rapporti interpersonali. Completano il profilo capacità di lavorare in squadra, dinamicità e problem solving.

Profilo: Addetti alle pulizie dei tavoli

Requisiti richiesti: Diploma di scuola superiore, precedente esperienza nel settore delle pulizie, propensione ai rapporti interpersonali. Completano il profilo responsabilità e precisione.

Profilo: Addetti ai percorsi tematizzati

Requisiti richiesti: Diploma di scuola superiore, buona dialettica e capacità di parlare in pubblico. È preferibile una pregressa esperienza come guida turistica e/o avere pregresse esperienze nel teatro.

Profilo: Aiuto Cuochi, Pizzaioli, Banconisti/Cassieri, Addetti al lavaggio

Requisiti richiesti: Preferibilmente diploma di scuola superiore ad indirizzo alberghiero, esperienza pregressa nel ruolo, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving ed essere non fumatori. Completano il profilo dinamicità e capacità di lavorare in squadra. E’ richiesto il possesso dell’attestato HACCP per tutte le figure, ad eccezione degli addetti al lavaggio.

Profilo: Attori uomini over 50 anni

Requisiti richiesti: Forte propensione al rapporto con il pubblico, dinamicità e capacità di lavorare in squadra, preferibilmente esperienza pregressa in attività teatrali.

Profilo: Addetti alle attrazioni acquatiche e meccaniche

Requisiti richiesti: preferibilmente diploma di scuola media superiore, precedente esperienza nel settore, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving. Completano il profilo responsabilità e puntualità.

Profilo: Figuranti/Characters

Requisiti richiesti:, allegria e voglia di regalare sorrisi alle persone, forte propensione al rapporto con il pubblico, dinamicità e capacità di lavorare in squadra. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza in attività di danza e/o teatrali. Completano il profilo dinamicità, responsabilità, puntualità.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre inviare CV su formato pdf (con foto e dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge in vigore”) a risorseumane@zoomarine.it indicando nell’oggetto il profilo per il quale ci si candida. Per tutte le posizioni è richiesta disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi.