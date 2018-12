Dal campo rom di Castel Romano a S. Pietro per derubare i turisti: arrestate 3 baby ladre

Colte in flagrante per l’ennesima volta, nonostante la giovanissima età: hanno 14, 15 e 17 anni le tre baby borseggiatrici, provenienti dal Campo rom di Castel Romano, già più volte fermate in flagranza, arrestate nuovamente dai Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto dopo aver messo a segno un furto di portafogli a alcuni turisti a bordo dei mezzi pubblici della Capitale.

Teatro del reato consumato dalle tre minori il bus di linea 64 che da Termini va a S. Pietro. I Carabinieri di Via Veneto che stavano svolgendo un servizio preventivo a bordo del mezzo pubblico le hanno notate e quando sono entrate in azione le hanno bloccate.

Recuperata l’intera refurtiva, le tre arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa di condurle presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.