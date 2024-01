Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma: il ritorno della bandiera

È ufficiale: Daniele De Rossi ha firmato un contratto fino a Giugno 2024 per essere il nuovo allenatore della Roma.

È ufficiale la notizia di Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma. La società ha dato l’annuncio intorno alle 13.30 di quest’oggi, 16 gennaio 2024, in una giornata dove la squadra giallorossa si era ritrovata senza mister per la decisione improvvisa dei Friedkin. De Rossi verrà ricordato come il più giovane allenatore chiamato ad allenare i giallorossi, ad appena quarant’anni d’età.

Daniele De Rossi torna alla Roma: il contratto del nuovo allenatore

Per Capitan Futuro è un gradito ritorno, essendo stato una bandiera della squadra e il traghettatore dei giallorossi dopo il ritiro di Francesco Totti. Dopo l’addio nel 2019 al club romanista per andare a giocare con il Boca Juniors, Daniele De Rossi torna ufficialmente a Trigoria, questa volta però nelle vesti di allenatore calcistico. Ha firmato un contratto fino a giugno 2024, dove dovrà traghettare la squadra fino alla fine del campionato e provare a farla avanzare nel torneo di Europa League.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma: prima di lui l’esperienza con il padre Alberto

La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, nonostante già ieri si vociferava della possibilità di un esonero di José Mourinho e il possibile avvicinamento alla panchina del calciatore di Ostia. Panchina che, a livello di Primavera, già condusse il padre Alberto De Rossi tra il 2003 e il 2022. Nelle prossime ore, il nuovo mister giallorosso dovrebbe ufficializzare lo staff che lo accompagnerà in questa avventura.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma: il caso Pinzi

Tra le persone che non saranno al suo fianco nell’esperienza sulla panchina giallorosa, c’è il nome di Giampiero Pinzi. L’ex centrocampista dell’Udinese, con un passato nelle giovanili della Lazio, è un nome che non ha raccolto i favori della tifoseria romanista. Sembra che lo stesso Pinzi, contattato da De Rossi per rivestire il ruolo di “vice”, abbia declinato per il tifo calcistico e per non creare ulteriori acredini nella tifoseria.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma: la reazione dei tifosi giallorossi

Se De Rossi è un nome che tranquillizza la tifoseria giallorossa, dall’altra non placa la rabbia della stessa verso Dan Friedkin. I proprietari della Roma sono stati, per la prima volta, duramente contestati fuori da Trigoria questa mattina, soprattutto per il modo in cui hanno liquidato l’allenatore José Mourinho, definito da una parte dei supporter come l’unico volto da salvare in questa stagione dei giallorossi.