Dazn aumenta i prezzi: brutta sorpresa per i tifosi

Dallo scorso 2 gennaio 2024, Dazn, la piattaforma online che detiene in esclusiva i diritti tv della Serie A fino al 2029, ha adottato un nuovo listino per quanto riguarda i costi dei piani mensili e annuali – Dazn Standard, Dazn Plus e Dazn Start – valido per tutti, sia vecchi che nuovi abbonati.

Nuovi prezzi dell’abbonamento a Dazn

Chi era già cliente Dazn e aveva già sottoscritto un abbonamento annuale continuerà a godere della vecchia tariffa fino alla scadenza quando riceverà una comunicazione personale via mail con la quale si certificherà l’adeguamento del prezzo al nuovo listino già entrato in vigore. Ovviamente c’è la possibilità di recedere dal servizio senza dover pagare penali o costi di disattivazione. Per tutte le tariffe si registra un aumento. Ecco in dettaglio i piani tariffari comunicati da Dazn sul suo sito: pacchetti Start, Standard, Plus.

Ecco tutte le tariffe aggiornate

Piano annuale Start (per gli appassionati di vari sport escluso il calcio): con pagamento dilazionato: 11,99 euro al mese (anziché 14,99 euro al mese) con pagamento annuale dilazionato in 12 mensilita’. Permanenza minima 12 mesi. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 99 euro all’anno. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Offerta mensile: 14,99 euro al mese con pagamento mensile. E’ possibile disdire con 30 giorni di preavviso. Piano annuale Standard: con pagamento dilazionato: 34,99 euro al mese (anziché 40,99 euro al mese) con pagamento annuale dilazionato in 12 mensilità. Permanenza minima 12 mesi. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 359 euro all’anno. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente. Offerta mensile: 40,99 euro al mese con pagamento mensile. E’ possibile disdire con 30 giorni di preavviso.

Piano annuale Plus: con pagamento dilazionato: 49,99 euro al mese (anziché 59,99 euro al mese) con pagamento annuale dilazionato in 12 mensilità. Permanenza minima 12 mesi. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

Piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 539 euro all’anno. Al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente. Offerta mensile: 59,99 euro al mese con pagamento mensile. Si può disdire con 30 giorni di preavviso.