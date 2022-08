Decreto Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco le misure

E’ stato approvato il Decreto Aiuti-bis da parte del Consiglio dei Ministri. In arrivo dunque nuove misure di sostegno a famiglie e imprese. Il cdm inoltre ha approvato anche il decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. Il nuovo provvedimento del governo Draghi arriva fino a 14,3 miliardi di euro di aiuti. Ecco le principali misure.

Pensioni

Sarà anticipata al primo ottobre una parte della rivalutazione degli assegni che sarebbe scattata il prossimo anno, sulla base dell’inflazione del 2022. Ci sarà un incremento del 2 per cento e sarà recuperato lo 0,2% di rivalutazione relativa al 2021 che quest’anno non era stata riconosciuta in maniera piena. Quindi l’incremento ad ottobre sarà del 2,2%. La restante parte di indicizzazione scatterà – aggiungendosi – nel 2023.

Bonus psicologi

Le risorse a disposizione per il bonus psicologico salgono a 25 miliardi di euro. Su proposta del ministro Roberto Speranza i fondi aggiuntivi sono saliti dai 5 milioni inizialmente previsti a 15 milioni, che si vanno a sommare ai 10 milioni stanziati quando è stata introdotta la misura.

Stipendi

Aumentano gli stipendi grazie a un esonero dell’1 per cento rispetto ai contributi versati dal lavoratore, che si somma a quello dell 0,8 per cento già in vigore. Questa misura è valida sulle retribuzioni fino a 35mila euro l’anno. Il taglio dell’1 per cento vale da luglio a settembre e quindi si applicherà in modo retroattivo e non avrà effetto sulle future pensioni, perché lo Stato interverrà a garantire la differenza.

Autonomi, bonus 200 euro e welfare aziendale

Il fondo destinato a compensare anche i redditi dei lavoratori autonomi aumenta e passa da 500 a 600 milioni. Mentre il bonus 200 euro verrà riconosciuto alle categorie che erano rimaste escluse come lavoratori somministrati e collaboratori. Incrementa a 516 euro la soglia entro la quale sono esenti da tassazione i benefit riconosciuti dalle aziende ai loro dipendenti.

Cuneo e smart working

Il ministro del lavoro Andrea Orlando è a favore dello smart working e ha sottolineato la “necessità di prorogare lo smart working per i fragili e per i genitori degli under 14”, così come avrebbe insistito sull’aumento del taglio sulle tasse sul lavoro.

Salva-Ilva

Viene autorizzata la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale fino ad un miliardo di euro. Lo prevede una nuova bozza, ancora soggetta a modifiche, del decreto aiuti bis. Nell’articolo contenente misure urgenti per il sostegno alla siderurgia si autorizza Invitalia a “sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi” e fino ad un importo non superiore a un miliardo di euro.

Caro energia: il Decreto pone uno stop

Passando al caro energia il Decreto pone uno stop alle modifiche unilaterali dei contratti fino ad aprile 2023, dato che con l’aumento del gas e dell’elettricità le compagnie energetiche da inizio anno stavano scrivendo ai loro clienti che avrebbero aumentato le tariffe.

Bonus sociale rafforzato e tariffe amministrate per i “vulnerabili”

Aumenteranno anche i bonus sociali già riconosciuti alle famiglie economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute con Isee non oltre 12.000. Sarà introdotta anche una tariffa calmierata sul gas a partire dal 2023 per i cosiddetti “vulnerabili”, cioè chi si trova in condizioni svantaggiate, che ha disabilità o ha oltre 75 anni.