Decreto energia, approvato il taglio del prezzo del carburante e delle bollette

Un taglio sul prezzo dei carburanti di 25 centesimi al litro, da applicare riducendo temporaneamente l’incidenza delle accise. La perdita verrebbe compensata da una tassa del 10% da applicare alle aziende energetiche, che dovrebbero pagarla sui profitti «in eccesso» di questo periodo. E’ questo quanto deciso dal Consiglio dei Ministri per venire incontro alle famiglie.

Riduzione del costo del carburante fino al 30 aprile

La manovra sarà però temporanea. Quanto deciso dal Governo è finalizzato ad aiutare gli italiani in questo momento di crisi. Le misure riguardano la riduzione di 25 centesimi al litro per quanto riguarda il carburante, ma anche per i costi dell’energia elettrica e quindi delle bollette. La riduzione sarà fino al 30 aprile e avrà effetto per 5,2 milioni di famiglie e per le imprese. E’ infatti rivolta sia ai privati che alle aziende. «Vogliamo aiutare gli italiani che si trovano in grande difficoltà», ha detto il Premier Mario Draghi, spiegando che si tratta di una manovra di «giustizia sociale».

Nel corso di una conferenza stampa che si terrà a breve, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al ministro dell’Economia Franco, a quello della Transizione ecologica Cingolani e al sottosegretario Garofoli, spiegheranno ai cittadini quali saranno le misure adottate per aiutare le famiglie e le imprese italiane per contrastare gli effetti della guerra che si sta combattendo nell’Est Europa.

Il taglio delle aliquote di accise

La riduzione dei prezzi sul carburante sarà frutto della riduzione temporanea delle aliquote di accise. Il provvedimento avrà scadenza a fine aprile. Il taglio sarà di 25 centesimi al litro, contro gli 8,5 centesimi di cui si era discusso in precedenza. Per cercare di contenere i prezzi dei prodotti, gli autotrasportatori avranno anche degli sconti sulle tariffe autostradali, oltre ad altre agevolazioni. Il taglio consentirà di evitare l’aumento sulle bollette di gas e luce.

L’agevolazione prevista nel decreto è anche per le aziende, che in più potranno rateizzare le bollette fino a 24 mesi senza interessi. Nella bozza del decreto c’è inoltre il rinnovo del credito di imposta per energivore.