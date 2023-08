Degrado a Ostia: si spoglia nuda sui gradini della posta davanti ai passanti

Ha iniziato a spogliarsi, fino a rimanere completamente nuda, sugli scalini dell’ufficio postale del piazzale della Posta, in pieno centro a Ostia, questa mattina intorno alle 10:00, sotto gli occhi esterrefatti dei passanti. Incurante di chi la guardava, è rimasta qualche minuto senza abiti, poi con calma si è rivestita. La donna, una persona senza fissa dimora che orbita nella zona, sembra non essere nuova a questi atteggiamenti.

“Non è possibile dover assistere a queste cose, sopratutto se si è fuori con i bambini”, commenta una donna. “Non me la prendo con la signora: capisco che ha bisogno di aiuto e assistenza. Probabilmente ha dei problemi che vanno al di là della mancanza di un’abitazione. Proprio per questo bisognerebbe aiutarla, per evitare che scene del genere continuino a ripetersi. E invece nessuno interviene”.

Situazioni pericolose

“La signora, visto quello che accade ultimamente a Ostia – prosegue la donna – si trova potenzialmente in una situazione di pericolo: qui la sera girano ubriachi e malintenzionati”. E la cronaca riporta infatti di risse, ma non solo. Ultimamente in zona la percezione di pericolo per i residenti è notevolmente aumentata. Colpi di arma da fuoco, gambizzazioni, furti e rapine, con un territorio meno controllato a causa dell’esiguo numero di pattuglie a disposizione delle forze dell’ordine. Solo qualche anno fa, infatti, la Polizia di Stato poteva contare sul triplo delle volanti, riuscendo così a garantire un maggior servizio di prevenzione e di intervento.

Picchiata clochard a Lido Centro

5 giorni fa, sempre in centro, stavolta nei pressi della stazione Lido Centro, una clochard è stata picchiata da un ragazzo, anche lui senza fissa dimora. I due, che solitamente stazionano davanti a un supermercato per elemosinare i soldi dei carrelli della spesa ai clienti, hanno iniziato a discutere. Ad un tratto l’uomo però è passato ai fatti, aggredendo la donna e picchiandola selvaggiamente. Sono stati i clienti del supermercato che, assistendo alla scena, hanno allertato il NUE 112, intorno alle 16 del 2 agosto.

Ma, all’arrivo degli agenti, i due si sono dati entrambi alla fuga, probabilmente per non avere problemi. Sempre nei pressi della stazione, negli ultimi giorni si sono verificati alcuni furti e scippi ad opera di una baby gang di origine egiziana: l’ultimo episodio li vede protagonisti di un’aggressione ai danni si un giovane, picchiato per strappargli una collanina d’oro dal collo.