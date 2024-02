Degrado e abusivismo nelle periferie romane: sanzionati due locali a Furio Camillo

Ispezioni speciali dei carabinieri all’Appio Latino e al Tuscolano contro fenomeni di degrado sociale, abusivismo e illegalità.

Controlli serrati nel quartiere Appio e Tuscolano dove, nelle ultime ore, si sono concentrate le perlustrazioni del Nas di Roma e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria.

Controlli antidegrado all’Appio e al Tuscolano: identificate 56 persone

I carabinieri sono intervenuti nelle ultime ore su richiesta del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nonché del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, per arginare fenomeni di degrado, abusivismo e illegalità diffusa in diversi quartieri della Capitale. Tra questi, anche il quadrante Sud-Est della Capitale, con particolare riferimento all’Appio e al Tuscolano. Qui i carabinieri hanno identificato 56 persone e controllato 38 veicoli. A destare l’attenzione delle forze dell’ordine in particolare un 39enne italiano, denunciato perché in possesso di un coltello a serramanico.

Controlli alle attività commerciali: sanzionato titolare di un bar

I controlli e le perquisizioni effettuate nelle ultime ore hanno riguardato anche le attività commerciali. Le autorità hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar in via Giuseppe Manno, per un importo di 2.000 euro, per mancate procedure di autocontrollo “Haccp”. Sanzione elevata anche per il titolare di un minimarket-frutteria in via Manlio Torquato, multato per 3.000 euro per carenze in materia di igiene e omessa procedura autocontrollo “Haccp”. Il titolare è stato anche diffidato a ritirare dalla vendita diverse confezioni di carne di pollo per un peso complessivo di circa 70 kg, in quanto dotate di etichettatura esclusivamente in lingua straniera.