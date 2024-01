Derby Lazio-Roma, mano pesante del giudice sportivo: arrivano le decisioni

Mano pesante del giudice sportivo dopo l’infuocato derby Lazio-Roma di mercoledì 10 gennaio, valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Vediamo insieme tutte le decisioni comminate.

Derby Lazio-Roma, tutte le squalifiche comminate dal giudice sportivo

Tre giornate di squalifica a Gianluca Mancini, “perché subito dopo il fischio finale della gara – si legge nel comunicato – avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all’Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività”.

Due giornate per l’altro giallorosso Azmoun, “perché, al 54′ del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo con una manata al volto un calciatore avversario”, e una giornata al laziale Pedro, ammonito per due volte in pochi minuti dopo un parapiglia in campo.

Chiusa per un turno la curva della Lazio

Ma non è tutto. E’ stata infatti anche chiusa per una giornata la curva della tifoseria della Lazio per gli insulti razzisti rivolti contro il giocatore giallorosso Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia di mercoledì 10 gennaio.

Lo ha stabilito il giudice sportivo per i settori Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest per la prossima partita in casa della Lazio, il 28 gennaio 2024 contro il Napoli. In particolare il provvedimento fa riferimento a ‘beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale’ partiti dalla curva biancoceleste quando Lukaku era in possesso del pallone di gioco. Il giudice sportivo ha, inoltre, multato la Lazio per 50mila euro e la Roma per 15mila euro per i comportamenti violenti dei rispettivi tifosi nel corso della stessa partita.

Le violenze dei tifosi

Si è rischiato un nuovo caso Paparelli, ma a parti invertite, allo stadio Olimpico di Roma nel corso del derby capitolino. Un petardo è stato lanciato dalla Tribuna Tevere e ha colpito in testa un tifoso romanista di 27 anni che si trovava nei Distinti Sud. Il giovane è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni in ospedale dove è stato ricoverato con prognosi di 60 giorni e ablazione dell’orecchio. Indagini in corso da parte della polizia.

Sarebbero quattro o cinque i tifosi della Lazio che hanno effettuato il raid in un pub dopo la partita all’Olimpico in cui è stato accoltellato un tifoso giallorosso di trent’anni. A quanto ricostruito finora, armati di bastoni e con cappucci sulla testa sono entrati nel locale danneggiando gli arredi e ferendo il proprietario e il 30enne intervenuti per fermarli. Al vaglio della polizia eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per identificare i responsabili.

E proseguono le indagini della Digos per risalire agli autori dei disordini avvenuti fuori dallo stadio al termine del match di Coppa Italia quando due gruppi di supporter giallorossi hanno tentato di raggiungere Ponte Milvio per entrare in contatto con i laziali e hanno lanciato sassi, bottiglie e mazze contro le forze dell’ordine che li hanno dispersi con alcune cariche di alleggerimento.