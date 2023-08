Derubano un signore e devastano la stazione Cavour: caccia ai borseggiatori della Metro B

Ennesimo caso di borseggio sulla linea della Metro B, con un episodio avvenuto proprio quest’oggi alla stazione di via Cavour. Tre ragazzi hanno derubato un uomo all’altezza della fermata metropolitana nel Centro Storico di Roma, portando devastazione all’interno dello stesso luogo ferroviario nell’intento di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Nuovo borseggio sulla Metro B

Cambiano le facce, ma non il modus operandi che riguarda i furti all’interno della Linea B della Capitale. Quest’oggi verso mezzogiorno, poco prima di pranzo, un uomo sarebbe stato vittima di un furto mentre era a bordo della metro. Tre ragazzi l’avrebbero circondato, col fine di sottrargli il portafoglio e probabilmente lo smartphone che teneva in mano. Anche grazie all’ausilio degli altri pendolari, l’uomo è riuscito ad accorgersi della rapina subita, pur non riuscendo a fermare i ladruncoli.

Caccia ai tre ragazzi borseggiatori

Dopo le borseggiatrici, sulla Metro B non potevano mancare i borseggiatori. Dalle testimonianze dirette di chi ha visto questi giovani, si tratterebbe di tre ragazzi, cui l’età potrebbe andare dai 16 ai 21 anni massimo. I giovani, longilinei e soprattutto agili, si sarebbero mossi con grande disinvoltura all’interno di questo furto ai danni di un pendolare. Dopo aver sottratto portafoglio e telefono della vittima, avrebbero fatto perdere le loro tracce.

La devastazione alla stazione di Cavour

Colti sul fatto mentre scippavano il pendolare, i ragazzi avrebbero giocato di squadra per trovare la strada più veloce a uscire dalla stazione e far perdere le proprie tracce. Per creare scompiglio sulla banchina dov’erano scesi con la metropolitana, prima hanno rotto un vetro della sala dei macchinisti nella stazione Cavour, poi – probabilmente con un pugno o un oggetto contundente – avrebbero mandato in frantumi un tornello in vetro. La devastazione avrebbe portato i poliziotti a intervenire sulla banchina, nonostante i ladruncoli erano già spariti dalla circolazione da diversi minuti.

ATAC ferma il servizio Metro B per quattro ore

Per i problemi sorti all’interno della fermata Cavour della Metro B, ATAC avrebbe sospeso la linea per almeno quattro ore. Nonostante la devastazione nella stazione del Centro Storico, la municipalizzata avrebbe giustificato la chiusura della tratta per “l’intervento della Polizia di Stato”.