Devastato il Giardino delle Farfalle a Roma, vandali in azione nella notte

Risveglio amaro per i residenti del Parco degli Acquedotti: vandali distruggono il Giardino delle Farfalle di Roma

Risveglio amaro per i residenti di Roma, che questa mattina hanno trovato completamente distrutto il Giardino delle Farfalle. Per l’area dedicata ai simpatici insetti, e che aveva richiamato tantissime persone in visita , si tratta del secondo atto vandalico registrato in pochi mesi. Sui social stanno circolando le fotografie dell’azione vandalica, che vengono commentate dalla piena indignazione dei residenti del VII Municipio.

Distrutto il Giardino delle Farfalle nel parco di Roma

A confermarci la notizia è la signora Anna Maria Turnaturi, da sempre attiva per denunciare gli episodi di grave degrado tra il I e VII Municipio di Roma Capitale. L’azione vandalica ai danni del Giardino delle Farfalle è stata messa in piedi nell’arco della notte, coi vandali che avrebbero fatto a pezzi la struttura. Forse in un’azione dove hanno agito indisturbati per diverso tempo, dell’area rimangono solo tegole di legno e plastica.

I residenti si mobilitano per denunciare il grave episodio di vandalismo

Verso chi gestiva il giardino, è arrivata la pronta solidarietà dei residenti del quartiere che vivono la zona del Parco degli Acquedotti. La scoperta di tale devastazione è avvenuta alle prime ore di questa mattina, quando i cittadini hanno visto l’episodio mentre passeggiavano nella zona o svolgevano jogging. Plateale il commento del signor Vittorio su Facebook: “Quale mente contorta, quale essere ignobile nel buio delle tenebre é capace di fare una cosa del genere, solo un omuncolo poteva arrivare a tanto, forse oggi si sentirà meglio dopo quello che ha fatto, si, si sentirà meglio di una c***a di vacca”.

Un atto vandalico annunciato nel Parco degli Acquedotti

I residenti denunciano lo stato di degrado in cui versa il Parco degli Acquedotti da mesi. Per più di qualcuno, la distruzione del Giardino delle Farfalle era evitabile. Da tempo i cittadini chiedono la chiusura dell’area nelle ore notturne, in un’iniziativa volta proprio a garantire la sicurezza di questo spazio naturale e tenere lontano personalità legate alle attività vandaliche o con disturbi psichiatrici.