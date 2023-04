Dipendente del Carrefour a Roma si ammala di tumore, i colleghi le regalano 400 ore di ferie per curarsi

Gesto di grande solidarietà da parte dei dipendenti del Carrefour di Roma, che hanno regalato a una propria collega 400 ore di ferie. La donna non ci andrà in vacanza, in quanto avrà qualcosa di molto più importante da fare: guarire dalla forma di cancro che le è stata riscontrata nel 2018 e che oggi sembra essersi ripresentata in forma aggressiva. La lavoratrice, ringraziando di cuore i propri colleghi, che si sono dimostrati più una famiglia che amici giocherà questa partita con la malattia, con i 47 anni compiuti che giocano dalla sua parte.

I dipendenti del Carrefour Roma regalano le ferie per la collega malata

Il gesto di aiutare la donna, è arrivato dalla posizione lavorativa in cui si era ritrovata la stessa per fronteggiare la malattia. Infatti, per curarsi aveva finito tutte le ore, oltre a essere andata sotto di 400 ore. Solo il grande cuore dei colleghi, che vogliono molto bene alla donna, ha permesso alla dipendente di salvare il proprio posto di lavoro e condurre una battaglia contro il suo tumore in una condizione più agevole. I colleghi, come hanno saputo il suo problema, non ci hanno pensato due volte e da tutto il punto vendita romano hanno donato qualche ora alla donna: tempo prezioso, perché la donna continuerà la sua cura con la chemioterapia.

La battaglia della donna

La signora, oltre a dover combattere contro questo male, ha anche una famiglia: un marito a casa che l’aspetta insieme alla loro figlia. Durante un controllo nel 2018, era venuta fuori l’amara notizia per la donna: la presenza di un tumore invasivo all’utero, che da quel momento la costringerà a costanti cure per provare a vincere su questo bruttissimo male. La donna, commossa, ha scritto un bigliettino ai propri colleghi: “Ringrazio tutti i miei colleghi dei vari punti vendita per queste preziose ore donate, in questo momento così difficile della mai vita. Con il cuore in mano, vi abbraccio tutti quanti”.