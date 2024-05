Discariche abusive nel Lazio, sequestrati due terreni privati a Latina: venivano abbandonati e smaltiti illegalmente i rifiuti (VIDEO)

Caccia alle discariche abusive sul territorio del Lazio: scoperto smaltimento di rifiuti illegale nella Provincia di Latina.

Maxi operazione della Polizia di Stato nel territorio regionale del Lazio, dove gli agenti hanno contrastato il sempre più diffuso fenomeno legato alle discariche abusive. In questa vicenda, la pista d’indagine degli investigatori ha portato presso due terreni privati: aree lontane dagli occhi della cittadinanza, dove ignoti depositavano rifiuti e soprattutto li smaltivano illecitamente, provocando un grande problema ambientale.

Individuate due discariche abusive nel Lazio

I terreni sono stati individuati nella zona provinciale di Latina, grazie al contributo della Polizia di Stato e l’ARPA Lazio. Uno di questi terreni risultava sorgere all’interno di un sito industriale abbandonato da diversi anni, dove una ditta specializzata nel trattamento e lo smaltimento dei rifiuti scaricava abitualmente il proprio carico in maniera totalmente illecita. Una vicenda scoperta grazie a una scrupolosa indagine degli investigatori, che in queste ore hanno consegnato i dossier sulle violazioni ambientali perpetrati dalla realtà imprenditoriale: nelle prossime settimane dovrebbe iniziare l’iter di Arpa Lazio per avviare delle sanzioni contro quest’azienda.

Materiali edili abbandonati nei terreni a Latina

Come hanno dimostrato i sopralluoghi delle forze dell’ordine, i terreni erano utilizzati per depositare e smaltire rifiuti di natura edile. All’interno era possibile individuare calcinacci, ma anche lastre di fibrocemento: in quest’ultimo ritrovamento, si sta valutando la presenza di fibre d’amianto, dannose anche per la salute umana.

In uno dei terreni, precisamente quello all’interno dell’ex sito industriale, si svolgeva una vera attività di discarica: al suo interno è stato possibile individuare anche una grande presenza di spazzatura. Inoltre nell’area erano presenti elettrodomestici fatiscenti, apparecchi elettronici, pneumatici, parti di arredamento come mobili o cucine. Sempre all’interno di questo spazio, infine, gli agenti hanno trovato resti di mobili e gomme bruciate: dato che farebbe ipotizzare come all’interno venissero bruciati i rifiuti in maniera totalmente illecita e dannosa per l’ambiente circostante. Entrambi i terreni, finita l’attività d’indagine, sotto stati chiusi al pubblico con catene e l’installazione di new jersey in cemento armato.