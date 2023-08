Disposto a pagare le famiglie per abusare dei minori: arrestato orco

Storie di orrori verso i minori. Un pedofilo, nel capoluogo lombardo, era arrivato a pagare le famiglie per abusare i loro figli piccoli. L’uomo è stato fortunatamente arrestato, con le indagini che hanno scoperchiato un macabro “vaso di Pandora” sulle sui suoi abusi e le sue vittime. Il metodo messo in piedi dall’orco per abusare dei bambini, andava probabilmente avanti da circa cinque anni.

Pagava le famiglie per abusare di minori

Una storia terribile quella che arriva da Milano. Qui, un uomo era disposto a tutto per di arrivare a soddisfare le proprie perversioni sessuali. Il pedofilo, per arrivare alle proprie vittime, giocava con la complicità delle famiglie di questi fanciulli, offrendo molti soldi per soddisfare le sue pulsioni con i figli. Un vero e proprio film dell’orrore, con un sistema che il soggetto ha portato avanti per quasi cinque anni.

Le vittime dell’uomo e la sua azione di corruzione

L’uomo era disposto a pagare per ottenere i minori, che avrebbero subito le sue violenze sessuali e soddisfatto tutte le perversioni che gli proponeva. Il pedofilo studiava le persone con figli con gravi problemi economici, disposte a tutto pur di ricevere pochi euro e di fatto sopravvivere. Tra le sue vittime, c’erano bambini appartenenti a ragazze madri meno abbienti o addirittura famiglie sotto con gravi dissesti economici: persone che, pur di avere qualche soldo in tasca, erano disposte a vendere la propria prole al pervertito.

Il fermo del pedofilo a Milano

La Procura di Milano, che indaga da tempo sul suo conto, ha fermato fortunatamente la sua azione criminale. Lo ha colto in flagranza di reato, considerato come nella sua casa sono stati ritrovati migliaia di materiali pedopornografici. Secondo il rapporto delle forze dell’ordine, il soggetto teneva almeno 400 foto di minori in atteggiamenti sessualmente espliciti: fotografie che sarebbero da rintracciare nella cerchia delle sue vittime.