Dolci di Carnevale “pericolosi”, erano privi di etichetta: ritirati

Si avvicina Carnevale e i supermercati si riempiono di dolci e leccornie, tra queste però una partita di frappe mosse è stata recentemente ritirata dal mercato per la presenza di allergeni. A rivelarlo è Coop che è intervenuta nelle ultime ore con un’informativa per i consumatori.

Allergeni nelle frappe mosse. Con questa motivazione Coop sta ritirando urgentemente dal mercato una partita di frappe, tipico dolce carnevalesco, per la presenza di ingredienti non comunicati come da prassi, che potrebbero creare complicazioni di salute ai consumatori. Il noto marchio ha diramato nelle ultime ore una comunicazione ufficiale, informando i clienti di non acquistare un determinato marchio, almeno nei prossimi giorni.

Coop ritira dal mercato una partita di frappe: ecco quali non acquistare

Stando a quanto rivelato dalla nota catena di supermercati, il motivo per cui Coop ha provveduto subito a ritirare dal mercato una partita di frappe la mancanza di alcuni allergeni in etichetta. Tra questi solfiti da vino, latte, soia e senape. Nel caso in cui qualcuno avesse comprato delle confezioni a marchio “Il Frescofresco”, prodotte e confezionate da Santangelo Group, Coop consiglia di restituire il pacco di frappe intatto al punto vendita on di contattare via telefono per il ritiro il numero 0744 812878.

Come proteggersi in caso di allergia

Il motivo di questa scelta riguarda quindi la possibile insorgenza di un’allergia, con rischi minimi per la salute delle persone per chi non è allergico agli ingredienti segnalati da Coop. Nel caso in cui invece si abbiano allergie o intolleranze a solfiti, latte, soia e senape, è opportuno prestare attenzione e non consumarli.