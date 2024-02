Domus Aurea, riapre la residenza imperiale di Nerone: tutte le informazioni

Riapre dal 1° marzo la magnifica villa imperiale di Nerone, tutti i dettagli per l’acquisto di biglietti e di visite guidate.

Arriva la primavera e porta con sé anche una novità culturale. Dal 1° marzo a Roma sarà possibile visitare di nuovo la Domus Aurea, la grandiosa residenza imperiale dell’Imperatore Nerone. Chiusa dal 15 gennaio, a marzo quindi tanti romani e turisti potranno di nuovo accedevi e visitare le parti aperte al pubblico. su Colle Oppio

Riapre la Domus Aurea: visite a partire dal 1° marzo

Sepolta sotto le sostruzioni delle Terme di Traiano con il devastante incendio del 64. d.C., a cui seguì la “damnatio memoriae” di Nerone, i resti della Domus Aurea furono ritrovati a partire dal XV secolo.

Progettata dagli architetti Severus e Celer e decorata dal pittore Fabullus, la reggia era costituita da una serie di edifici separati da giardini, boschi e vigne e da un lago artificiale, situato nella valle dove oggi sorge il Colosseo. I nuclei principali del palazzo si trovavano sul Palatino e sul colle Oppio ed erano celebri per la sontuosa decorazione in cui a stucchi, pitture e marmi colorati si aggiungevano rivestimenti in oro e pietre preziose.

Quel che resta oggi della Domus Aurea sarà visitabile dal 1° marzo ogni venerdì, sabato e domenica. L’ingresso si trova a viale Serapide e l’orario di visita è dalle 9.15 alle 17.00 con tour guidati ogni 15 minuti. Nel biglietto è inclusa la “Domus Aurea Experience” tramite cui, grazie alla realtà virtuale, sarà possibile vivere l’esperienza culturale a lume di torcia, per riscoprire le orme dei pittori rinascimentali, vedendo poi rinascere, sotto i nostri occhi, i colori e la magnificenza della Domus Imperiale.