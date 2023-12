Donna lasciata morire dopo una doccia gelata a un droga party di Roma: uomo 43enne a processo

Donna lasciata in agonia per giorni a Roma fino alla morte: l’ex compagno le fece una doccia gelata dopo un droga party.

Come morì la donna che prese parte a un droga party di Roma? Sulla vicenda, vuole fare piena luce il Tribunale di piazzale Clodio, che gradualmente sta svelando tutta una serie di abusi subiti dalla signora 40enne e con una passione per l’eccesso. La vittima perì di broncopolmonite, dopo essere stata messa in una doccia gelata durante un festino a base di droghe da un uomo 43enne, probabilmente con l’intenzione di farla riprendere dall’eccessivo abuso di sostanze stupefacenti o un’overdose.

La morte della donna durante un droga party a Roma

C’è una questione che i magistrati sottolineano all’interno della tragica vicenda: quella donna si poteva salvare, probabilmente. A patto si fossero chiamati i soccorsi sul posto, che però avrebbero fatto venire fuori le verità attorno a quel festino a base di sostanze stupefacenti ed eccessi dei partecipanti. Un festino che, ironia della sorte, era stato organizzato per festeggiare il compleanno della stessa vittima.

Gli ultimi mesi di vita della donna morta a Roma

Il padre della donna, come racconta Il Messaggero, ha testimoniato gli ultimi mesi di vita della stessa vittima, divisi tra un compagno con dipendenze da droghe e psicofarmaci. Racconti che la donna aveva raccontato, in confidenza, alla propria amata sorella. Una situazione precipitata per la vita estrema dell’uomo, che avrebbe trasformato anche la relazione in una cosa tossica con la donna, arrivando a sequestrargli il cellulare e la carta del bancomat.

La relazione tossica della donna deceduta al droga party

Le due persone si frequentavano dal marzo del 2020, ma già dai primi mesi di relazione erano emersi gravi problemi tra i due conviventi. La famiglia aveva provato ad allontanare la figlia dal compagno, con la donna che però tornò dal carnefice, oggi a processo, e decise oltretutto di chiudere ogni rapporto coi genitori. Nonostante tutto, per evitare brutte sorprese, il padre fino all’ultimo aveva provato a convincere la donna in più occasioni a lasciare il soggetto con cui aveva iniziato una relazione amorosa.