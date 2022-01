Donna seminuda lancia di tutto dal balcone: paura in strada (VIDEO)

Immagini choc quelle che arrivano da Catania dove una donna con addosso soltanto gli slip, stamattina ha gettato nel caos un intero quartiere. Per cause ancora da accertare l’inquilina di un appartamento al terzo piano di uno stabile situato in Via Etnea ha iniziato a lanciare praticamente di tutto dal balcone mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti.

Catania, donna seminuda lancia oggetti dal balcone

Vestiti, suppellettili, ma anche vasi e piante. Una pioggia di oggetti di vario tipo, anche molto pesanti, è iniziata a piovere sulla testa (e sui mezzi, parcheggiati e non) di chi in quel momento si trovava lungo la via. In molti si sono rifugiati nei negozi, altri hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Dopo qualche minuto, per motivi di sicurezza, la strada è stata chiusa per consentire agli operatori di intervenire.

Le immagini sui social

In molti hanno documentato quanto stava accadendo diffondendo in rete le immagini in tempo reale. Nei vari video, ripresi praticamente da qualunque angolatura, si vede la donna afferrare qualsiasi cosa gli capitasse a tiro scaraventando il tutto poi al di là della ringhiera del proprio balcone. Diversi i danni riportati dalle macchine parcheggiate sotto al palazzo.

Foto e video Welcome to Favelas