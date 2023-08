Donò gli organi del marito dopo l’incidente,10 anni dopo riceve una lettera: “Mi ha salvato la vita”

Una storia di grande riconoscenza quella attorno a un trapianto di organi. Una donna fece donare diverse componenti del marito deceduto, che servirono a salvare una vita umana. Persona sopravvissuta grazie a quelle donazioni, che a distanza di un decennio dagli interventi chirurgici subiti, ha proprio scritto alla donna una lettera per ringrazia di “avergli salvato la vita”.

Il paziente ringrazia la famiglia che gli donò gli organi

La donazione degli organi dell’uomo avvenne dopo il suo incidente, che lo portò a morire per le ferite riportate. La moglie, sapendo che quelle donazioni avrebbero potuto salvare una vita, ha subito dato l’ok per l’espiantazione di quelle componenti dal corpo dell’uomo. A dieci anni esatti di distanza, la donna ha ricevuto una emozionante email, dove la persona a cui ha salvato la vita l’ha ringraziata di cuore.

La lettera alla donna

La signora, palermitana, ha ricevuto la lettera quando meno se lo aspettava. Quando lesse “Ciao Milena, non mi conosci, mi presento: io sono Leonardo e 10 anni fa tuo marito mi salvò la vita”, la stessa donna è rimasta spiazzata, ben consapevole però del bellissimo gesto compiuto dall’uomo che la ringraziava. Una email che, oltretutto, è servita alla donna per ricordare il defunto marito.

La morte dell’uomo in un incidente stradale

L’espianto degli organi dell’uomo fu conseguenza di un incidente mortale riportato dalla stessa persona. L’episodio avvenne nel 2013, quando la stessa persona andava in vacanza con la propria moglie per il periodo estivo. Mentre viaggiava in autostrada, un disastroso sinistro lo uccise sul colpo. La macchina della vittima, infatti, venne investita da un tir, non lasciando nessuna via di scampo alla persona. Nel disastroso impatto venne coinvolta anche la moglie, che sopravvisse al sinistro nonostante le gravissime ferite riportate. Un evento drammatico che però, dalla morte, ha consentito la vita di una persona.