Dopo la vittoria del ricorso al TAR, Clemente Mimun vende la villa di Sabaudia: “Non voglio più problemi”

Pur uscendo da vincitore nel ricorso al TAR contro il Comune di Sabaudia, il giornalista Clemente Mimun ha deciso di vendere la sua storica villa. Il contenzioso con la realtà comunale era avvenuta per accessi al mare di Torre Paola, cui la stessa amministrazione gli chiedeva di lasciare libero un varco per l’accesso dei bagnanti alla spiaggia. Una condizione che la moglie del direttore del TG5, Karen Rubi, aveva prontamente portato in Tribunale, forte anche dell’appoggio dei vicini di casa che tenevano lo stesso problema.

Clemente Mimun vende la sua villa a Sabaudia

Il giornalista, a chi gli ha chiesto le motivazioni sulla scelta immobiliare, ha speso queste poche parole: “Non voglio altri conflitti per questa casa”. Dopotutto, nulla esclude che una futura amministrazione del territorio torni a impugnare le carte per chiedere l’apertura di un varca pubblico al mare all’interno della “Villa Mimun”. Una condizione che non aveva toccato solo il direttore di telegiornale, ma anche i propri vicini di casa, definiti dalla stampa come i “frontisti”. Seppur difficile l’accesso al lungomare di Torre Paola con pochi varchi pubblici a disposizione, l’azione comunale sta portando a spopolare quella parte di territorio.

I vip vanno via dal territorio comunale

Sarà per le troppe incomprensioni tra privati e Comune, sarà perché qualcuno ha detto “basta” alle spese legali. Resta che da Sabaudia, almeno oggi, i vip stanno andando via. Chi aveva casa, sulle orme di “Villa Mimun” hanno venduto e sono andati a guardare altrove per possedere una casa vacanze. Stessa cosa i turisti milionari russi, che già prima del conflitto russo-ucraino avevano smesso d’investire negli immobili presso il Comune balneare. Ma il traffico immobiliare non dovrebbe uscire dal territorio pontino, considerato come avvengono ancora gli avvistamenti di personaggi famosi in direzione dell’Isola di Ponza, con questi che raggiungono la nota località a bordo di yatyacht stellari.