Doppio accoltellamento a Roma, le vicende a Vigne Nuove e Piazza Bologna

Doppio accoltellamento nella notte a Roma: gli episodi sono accaduti all’interno di Vigne Nuove-Bufalotta e piazza Bologna

Follia a Roma, dove nel giro di poche ore è andato in scena un doppio accoltellamento. I fatti si sono svolti in due aree distinte della Città Eterna, con le forze dell’ordine che sono dovute intervenire nei quadranti del Nomentano e poi nella zona di Vigne Nuove. Il primo ha riguardato l’accoltellamento di un uomo, ospite nella casa di pluripregiudicato. Successivamente, l’altro episodio sarebbe avvenuto durante una rissa tra ubriachi.

Sangue nella notte a Roma: la vicenda a Vigne Nuove

Il primo episodio si è verificato in un appartamento di via Giovanni Pastrone, nella zona della Bufalotta e Vigne Nuove. Vittima un uomo di 49 anni, trovato in fin di vita all’interno dell’appartamento di un pluripregiudicato. All’arrivo dei soccorsi all’interno della dimora, come raccontato anche dal Corriere della Sera, l’uomo aveva una forte emorragia da una ferita al petto. Una pugnalata sarebbe volata durante una violenta lite, che alla vittima avrebbero provocato un polmone perforato e ulteriori fratture sul corpo.

Il pluripregiudicato prova a sviare le indagini

A chiamare i soccorsi lo stesso pluripregiudicato, conosciuto alle forze dell’ordine per episodi di grave violenza e in quel momento all’obbligo di firma. L’uomo, all’arrivo dei sanitari e i Carabinieri, avrebbe simulato una rapina in casa. Versione che sarebbe stata smentita nel giro di pochi minuti dai vicini, che avevano sentito le urla provenire dalla casa. L’arma che ha ferito la vittima è stata ritrovata nel cortile della casa: si tratta di una lama da cucina, utilizzata per tentare di uccidere il 49enne dopo un chiarimento che non è andato a buon fine.

L’accoltellamento a piazza Bologna

Una rissa ha preso piede nella notte a piazza Bologna, una delle piazze maggiormente interessate ai fenomeni di mala movida. Vittima un rumeno di 25 anni, accoltellato per tre volte alla schiena dopo una lite con uno sconosciuto. Sull’identità del malvivente, al momento, ancora non si conoscono particolari. L’episodio comunque riaccende la spia sulla mancanza di sicurezza nel quadrante del Nomentano e la sua famosa piazza.