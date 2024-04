Doppio arresto a Roma: due uomini coinvolti in resistenza a pubblico ufficiale

A Roma sono avvenuti due arresti per resistenza a pubblico ufficiale: Polizia di Stato interviene a via Palmiro Togliatti e Tor Vergata.

Doppio arresto nel quadrante di Roma Est. In due situazioni diverse, gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto fare i conti con soggetti che li hanno aggrediti. La prima vicenda è avvenuta soccorrendo un uomo, vittima di una presunta aggressione con rapina. La seconda situazione sarebbe scaturita in un’operazione per contrastare i furti nelle automobili, con i ladri che avrebbe posto resistenza all’arresto.

Due uomini arrestati a Roma per resistenza a pubblico ufficiale

Il primo episodio si è svolto lungo via Palmiro Togliatti. I residenti che abitano sulla strada, attraverso il numero d’emergenza 112, hanno segnalato nelle scorse ore l’ennesima rissa nella zona. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo a terra con diverse ferite: la vittima avrebbe raccontato di essere stato vittima di un’aggressione per mano di due persone sconosciute, che nella colluttazione gli hanno portato via sia il cellulare sia il portafoglio.

Portato dagli agenti in Commissariato, la vittima improvvisamente ha attaccato un poliziotto e in seguito tentato la fuga a piedi. Bloccato dagli altri uomini della Polizia di Stato in servizio, il soggetto è risultato essere un ragazzo di 28 anni e originario della Tunisia.

L’altro arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Il secondo arresto è avvenuto all’interno della città universitaria di Tor Vergata. Nel parcheggio del campus, tre uomini avevano forzato un’automobile parcheggiata e la stavano ripulendo degli oggetti all’interno. Sul posto è intervenuto un agente fuori servizio, che dopo una colluttazione è riuscito a fermare un uomo legato al gruppo di “topi d’auto”. Nelle operazioni di riconoscimento, i poliziotti hanno arrestato un ragazzo di ventisette anni e originario della Colombia. Degli altri due complici, al momento, si sono perse le tracce. Nuovi elementi potrebbero venire fuori con l’interrogatorio al 27enne arrestato, che dovrebbe svolgersi già nelle prossime ore.