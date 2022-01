Doppio incendio in via dei Banchi Vecchi a Roma: auto e moto distrutte dalle fiamme (FOTO)

Due incendi a distanza di poche ore sempre nella stessa zona, sempre in via dei Banchi Vecchi, nel cuore della Capitale. E’ questo quello che è successo stanotte, dove intorno a 00.45 i Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti perché una microcar elettrica, parcheggiata in quella strada, aveva improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, inevitabilmente, hanno avvolto anche i veicoli che si trovavano lì in sosta: ben quattro auto e sei motorini (due di questi e una vettura sono andati completamente distrutti). Ma non solo. Le fiamme, con l’alta colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, hanno anche annerito la vetrina di un negozio di antiquariato nei paraggi.

Doppio incendio in via dei Banchi Vecchi a Roma

Quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare l’incendio, partito dalla microcar elettrica, hanno spiegato ai Carabinieri che poco prima avevano spento altre fiamme. Sempre in via dei Banchi Vecchi. In quel caso, erano andati a fuoco ben 4 motorini (uno andato completamente distrutto). Dai primi accertamenti pare che, in entrambi i casi, non sia stata trovata benzina o inneschi che facciano pensare a un evento doloso, ma in ogni caso i militari del comando di Piazza Venezia e di Piazza Farnese continuano a indagare per capire cosa sia successo. Se si tratti di una strana casualità o se i due incendi siano collegati.

(Foto Welcome to Favelas)