Doppio incidente a Roma, problemi di viabilità sull’Aurelia

Due incidenti a pochi distanza questa mattina nella città di Roma: gli episodi si sono verificati nella zona Aurelia

Doppio incidente e a distanza di pochi chilometri, quello accaduto questa mattina a Roma. I sinistri hanno interessato la zona dell’Aurelia, in due eventi su cui ancora la Polizia Locale sta cercando di capire le esatte dinamiche. Per soccorrere le persone ferite ed effettuare i rilevamenti del caso, ancora nella zona dell’Aurelio sono presenti dei forti rallentamenti del traffico: una situazione che potrebbe sbloccarsi dopo l’ora di pranzo.

Il doppio incidente di Roma

Il primo incidente è avvenuto nella zona di via Azone, alle spalle della stazione metropolitana di Cornelia. Come spiega Canale 10, i problemi di circolazione sarebbero ancora presenti, interessando le strade della Circonvallazione Cornelia e la stessa via Azone. Una situazione che, in queste ore, avrebbe interessato anche via di Brava e Ubaldo degli Ubaldi: una zona che, peraltro, è già soggetta ai rallentamenti del traffico nelle ore di punta.

L’incidente su via Boccea

Un secondo incidente si sarebbe verificato nella zona di via Boccea, quando degli autoveicoli sarebbero entrati in collisione su via di Val Cannuta. A livello di ripercussioni sul traffico romano, qui troviamo le situazioni maggiormente più gravi: la viabilità è ancora rallentata, soprattutto tra largo Gregorio XIII e via Gregorio XI. Una situazione che difficilmente si risolverà nelle prossime ore. Nei fatti, i due scontri hanno paralizzato la zona dell’Aurelia: questo nell’area tra via Raffaele Conforti e la zona nei pressi di via Urbano II.