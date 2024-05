Dormiva tra droga e pistole, scomparsa bimba di 8 anni: era finita in Comunità dopo l’arresto dei genitori

Era stata affidata a una comunità, ma i fine settimana li trascorreva in casa degli zii, fino a ieri, domenica 26 maggio, quando della bimba di 8 anni si sono perse le tracce. La piccola, solo pochi giorni fa, il 19 aprile scorso, aveva dovuto subire il distacco dalla mamma, dal papà e dal fratello, tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

In casa con i genitori dormiva tra armi e droga

Un atto dovuto per le forze dell’ordine, ma sicuramente un trauma per la bambina che fino a quel giorno aveva dormito nella stanza in cui erano nascosti i panetti di hashish e anche due pistole, una calibro 22 carica e un’altra a forma di penna. Per questo motivo l’autorità giudiziaria. Nello specifico il giudice del tribunale minorile dell’Aquila, l’aveva affidata a una comunità, seppure mantenendo i rapporti familiari più stretti, con gli zii in particolare, dai quali si recava in alcune ore della giornata e nei fine settimana.

Ieri la piccola ha fatto perdere le sue tracce

E anche ieri sembra si trovasse proprio a casa degli zii quando è scomparsa a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti in Abruzzo. La preoccupazione è tanta. Al momento non si hanno idee circa il posto dove potrebbe essere. La Polizia da ieri scandaglia le zone circostanti e cerca di ricostruire gli spostamenti della bimba nel tentativo di rintracciarla il prima possibile. Purtroppo, finora, le ricerche si sono rivelate infruttuose, ma le forze dell’ordine proseguono imperterrite nella speranza di poter far ricongiungere la piccola, al più presto, con i suoi familiari.