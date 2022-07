Draghi annuncia le dimissioni

Draghi ha sottolineato l’importanza delle votazioni di oggi, che hanno segnato la fine dell’unità di governo. “È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, ha dichiarato. Il Premier ha poi ricordato che, nel suo discorso di insediamento, il esecutivo sarebbe andato avanti solo se ci fosse stata la possibilità di realizzare il programma di governo votato dalle forze politiche. “Queste condizioni oggi non ci sono più – ha detto Draghi – Ringrazio tutti per il lavoro svolto e i risultati conseguiti in un momento così difficile, nell’interesse degli italiani. Grazie».

Ecco la lettera con cui Draghi ha annunciato le sue dimissioni:

I commenti

“Credo che per l’interesse del Paese il governo Draghi debba andare avanti”: Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta. “Credo che sia un interesse di tutti che il governo prosegua. Un interesse che sta maturando anche con fortissime spinte che provengono da ovunque, anche dalle parti sociali, dal mondo del lavoro, dall’Unione europea”.

“Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina”, ha commentato Matteo Renzi.