Droga a Roma, 16 spacciatori arrestati tra Quarticciolo, San Basilio e Tor Bella Monaca

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di 16 persone gravemente indiziate per reati legati allo spaccio di droga.

Droga a Roma, operazione anti-spaccio dei Carabinieri: sgominate piazze tra Quarticciolo, San Basilio e Tor Bella Monaca

Le indagini, avviate diversi mesi fa, hanno permesso di individuare una rete di spaccio di droga che operava in diverse zone della capitale, tra cui Quarticciolo, San Basilio e Tor Bella Monaca. Uno dei casi più eclatanti ha riguardato l’arresto in flagranza di un 19enne romano nel quartiere Quarticciolo, sorpreso mentre nascondeva 21 dosi di cocaina in un nascondiglio. Altri 42 grammi di hashish sono stati trovati durante la perquisizione successiva.

Il ritrovamento degli spacciatori di droga al Quarticciolo

Sempre nel Quarticciolo, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 32 anni e un cittadino egiziano di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio. I due sono stati sorpresi mentre cedevano droga a un terzo individuo, il quale ha opposto resistenza e ha colpito i Carabinieri prima di essere immobilizzato. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di dosi di crack.

La piazza di spaccio nella zona di San Basilio, sostante stupefacenti vendute pure ai minori: l’intervento dei Carabinieri a Roma Est

A San Basilio, un uomo di 58 anni è stato arrestato mentre cedeva cocaina a un giovane italiano. Nel suo possesso è stato trovato anche un altro grammo di cocaina. Altri arresti sono stati effettuati in diverse zone di Roma, coinvolgendo cittadini italiani e stranieri. Le accuse spaziano dalla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e crack, all’evasione per chi era in regime di detenzione domiciliare. Tutti gli arresti sono stati convalidati, e le indagini sono in corso per gettare ulteriore luce su questa rete di traffico di stupefacenti nella capitale.