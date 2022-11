Droga a Roma, lo spaccio persistente di San Lorenzo: controlli e arresti

Roma. La droga impazza nella Capitale, e i controlli continui e capillari non fanno altro che confermare un dato che sembra essere un trend in crescita ormai. Nelle ultime ore, per riportare l’ennesimo esempio, in zona San Lorenzo, gli agenti del locale Commissariato hanno arrestato, in due diverse operazioni, altrettanti soggetti, un uomo della Repubblica Dominicana ed una donna italiana, rispettivamente di 51 e 45 anni. Questioni di droga, anche in questo caso.

Roma, abitazione ‘stupefacente’: droga e 12.000 euro in contanti, 5 arresti

Gli ultimi arresti a San Lorenzo

Durante le attività di routine, inerenti il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno notato il soggetto 51enne che, con fare guardingo e piuttosto circospetto, entrava all’interno di un parco giochi di piazza dei Canottieri. Di certo non era il soggetto ideale per un ingresso in quell’area, senza bambini e senza motivazione apparente. Ma è stato il suo fare, il suo continuo girarsi e rigirarsi ad insospettire le volanti che in quel momento stavano circolando in zona. E così, gli agenti hanno deciso di intervenire.

I controlli della Polizia

Fermato per un controllo, su richiesta degli operanti, l’uomo, scoperto, ha consegnato un involucro contenente 2,25 grammi di cocaina. Poi, la perquisizione si è concentrata sulla sua abitazione. A casa dell’uomo gli agenti hanno sequestrato ulteriori 34 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. L’arresto è stato convalidato. La donna, invece, è stata arrestata a seguito di un’attività di osservazione, in considerazione dell’alta densità criminale presente in zona. A seguito della perquisizione locale dell’appartamento della 44enne, sono stati rinvenuti e sequestrati 32 involucri di hashish per un peso di 3 kg. Alla stessa, dopo la convalida dell’arresto è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla PG.